Times узнала об ухудшении здоровья Скрипаля

Состояние здоровья бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери в марте 2018 года, ухудшилось, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

По словам собеседника издания в разведке, Скрипалю оказывают медицинскую помощь на дому. При этом источник отметил, что неизвестно, какое влияние нервно-паралитическое вещество окажет на экс-полковника в дальнейшем. Исследования других подобных веществ выявили, что у пострадавших от отравления были обнаружены проблемы, связанные с потерей памяти и функциональностью мышц, пишет Times со ссылкой на заявление токсикологов.

«Само вещество, вероятно, распадется и выйдет из организма, но эффект от него может быть долгосрочным», — цитирует Times научного сотрудника Ноттингемского университета Уэйна Картера.

По мнению источника газеты в Скотленд-Ярде, Скрипаль, «несомненно, будет какое-то время получать медицинскую помощь». «В отличие от Юлии [дочь бывшего офицера ГРУ], которая была молода и относительно здорова, когда ее отравили, Сергей был не в лучшей форме», — заявил он.