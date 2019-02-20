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Отравление Скрипалей ,  
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Посольство России в Британии не исключило смерти Скрипалей

Посольство России в Великобритании не может подтвердить, что отравленные в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль живы. Об этом говорится на сайте диппредставительства. Так посольство прокомментировало информацию о том, что мать Сергея Скрипаля обратилась в полицию с просьбой признать сына и внучку пропавшими без вести.

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«Представителям посольства вопреки нормам международного права <...> не был предоставлен доступ к российским гражданам. Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипаль», — говорится в ответе посольства. В дипмиссии отметили, что «наши граждане по меньшей мере пребывают в условиях изоляции».

В сообщении подчеркивается, что беспокойство родственников Скрипалей и их обращение в полицию «​представляются вполне обоснованными».

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Скрипали были найдены без сознания в британском Солсбери в марте 2018 года. По версии британских властей, экс-полковника ГРУ и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» российские спецслужбы. Россия эти обвинения отрицает. 17 февраля The Times со ссылкой на источники писала, что состояние здоровья Скрипаля ухудшилось и что он находится под наблюдением врачей.

Теги: Сергей Скрипаль, отравление, Посольство России в Великобритании
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