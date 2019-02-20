Посольство России в Британии не исключило смерти Скрипалей

Посольство России в Великобритании не может подтвердить, что отравленные в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль живы. Об этом говорится на сайте диппредставительства. Так посольство прокомментировало информацию о том, что мать Сергея Скрипаля обратилась в полицию с просьбой признать сына и внучку пропавшими без вести.

«Представителям посольства вопреки нормам международного права <...> не был предоставлен доступ к российским гражданам. Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипаль», — говорится в ответе посольства. В дипмиссии отметили, что «наши граждане по меньшей мере пребывают в условиях изоляции».

В сообщении подчеркивается, что беспокойство родственников Скрипалей и их обращение в полицию «​представляются вполне обоснованными».