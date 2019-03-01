В посольстве сообщили об увеличении числа застрявших в Индии россиян

В посольстве сообщили об увеличении числа застрявших в Индии россиян

Число россиян, которые не смогли вылететь из Индии из-за отмены рейсов авиакомпании «Эйр Астана», увеличилось до 50 человек. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Федоров.

«Всего в Нью-Дели застряли более 50 россиян, которые приобрели билеты на рейсы «Эйр Астана». Сегодня около 20 из них уже были отправлены в Россию рейсами различных авиакомпаний», — сказал он.

Федоров добавил, что у других пассажиров уже есть билеты на рейсы с 2 по 5 марта. Авиакомпания отменила рейсы из-за обострения отношений между Индией и Пакистаном.

Ранее в пресс-службе российского посольства РБК сообщали, что оказали помощь 34 россиянам. «Авиакомпания не оказала должной помощи пассажирам, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Потребовалось вмешательство российских дипломатов», — сказали в пресс-службе.