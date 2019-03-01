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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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В посольстве сообщили об увеличении числа застрявших в Индии россиян

Число россиян, которые не смогли вылететь из Индии из-за отмены рейсов авиакомпании «Эйр Астана», увеличилось до 50 человек. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Федоров.

«Всего в Нью-Дели застряли более 50 россиян, которые приобрели билеты на рейсы «Эйр Астана». Сегодня около 20 из них уже были отправлены в Россию рейсами различных авиакомпаний», — сказал он.

Федоров добавил, что у других пассажиров уже есть билеты на рейсы с 2 по 5 марта. Авиакомпания отменила рейсы из-за обострения отношений между Индией и Пакистаном.

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Авиакомпании России изменили маршруты из-за конфликта Пакистана и Индии

Ранее в пресс-службе российского посольства РБК сообщали, что оказали помощь 34 россиянам. «Авиакомпания не оказала должной помощи пассажирам, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Потребовалось вмешательство российских дипломатов», — сказали в пресс-службе.

В посольстве добавили, что проинформировали российских граждан о том, что в случае отмены рейсов авиакомпанией в аэропорту им. Индиры Ганди в Нью-Дели им нужно обратиться на стойку регистрации, чтобы перебронировать билеты или вернуть деньги.​

27 февраля пакистанские военные сообщили, что сбили два самолета ВВС Индии. Ответным огнем индийские военные уничтожили пакистанский истребитель F-16. В результате Пакистан закрыл свое воздушное пространство до 4 марта. В связи с этим российские авиакомпании изменили маршруты полетов в Юго-Восточную Азию.

При этом с 1 марта Пакистан частично возобновил полеты в городах Исламабад, Карачи, Пешавар и Кветта, разрешив коммерческие рейсы. Пакистанские международные авиалинии (PIA) возобновят полеты в аэропортах этих городов со 2 марта.

Теги: российское посольство, Индия, Пакистан
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