Эсминец США «Дональд Кук» зашел в порт Одессы

Американский эсминец USS Donald Cook («Дональд Кук») зашел в порт Одессы, сообщает местное издание «Думская».

Эсминец пришвартовался у одного из причалов Морвокзала. Издание уточняет, что корабль пробудет в Одессе до среды, 27 февраля, и проведет учения с кораблями ВМС Украины.

19 февраля Шестой флот США, который базируется в Средиземном море, сообщил, что «Дональд Кук» направился в Черное море через Дарданеллы, где должен провести «рутинные операции» в соответствии с Конвенцией Монтрё (она позволяет кораблям нечерноморских стран находиться в этом море не более 21 дня). За эсминцем следили российские корабли — малый ракетный «Орехово-Зуево» и разведывательный «Иван Хурс».





«Кук» также заходил в Черное море 19 января для участия в операциях «по обеспечению безопасности на море» и укреплению стабильности в регионе. За ним наблюдал российский корабль «Пытливый». 28 января эсминец покинул Черное море через пролив Босфор.