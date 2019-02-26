Порошенко встретился с Волкером на борту эсминца США «Дональд Кук»

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером на борту эсминца USS Donald Cook («Дональд Кук»), который прибыл в порт Одессы. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Порошенко назвал визит американских судов в Одессу «яркой демонстрацией сотрудничества между Киевом и Вашингтоном». «Чрезвычайная символичность встречи на борту именно «Дональда Кука», который является очень частым гостем в Черном море, в Одессе », — отметил он.

По словам Порошенко, встреча с Волкером на борту эсминца — «важный сигнал Кремлю». «Первое, что Крым является украинским. Второе, что свобода судоходства в регионе будет обеспечена как гарантированная конвенцией ООН по морскому праву, что украинско-американское партнерство едино как никогда», — заявил он.

Также украинский лидер добавил, что Киев и Вашингтон «эффективно сотрудничают во всех сферах, в том числе и оборонной». Он ценит, что американские партнеры «увеличили военное присутствие в Черном море» по просьбе Киева, заявил Порошенко. В Facebook Порошенко опубликованы фотографии со встречи.

Запись в facebook пользователя Петро Порошенко