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Американский эсминец второй раз с начала года отправился в Черное море

Американский эсминец USS Donald Cook («Дональд Кук») направился в Черное море через пролив Дарданеллы. Об этом сообщается в Twitter Шестого флота США, который дислоцируется в Средиземном море.

Как говорится в сообщении, эсминец проведет «рутинные операции» в соответствии с Конвенцией Монтрё (она позволяет кораблям нечерноморских стран находиться в этом море не более 21 дня) и международным законодательством. Куда именно следует эсминец, не уточняется.

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Donald Cook уже заходил в Черное море 19 января для участия в операциях «по обеспечению безопасности на море» и укреплению стабильности в регионе. После того как эсминец вошел в акваторию моря, за ним начал наблюдать российский сторожевой корабль «Пытливый». 28 января американский эсминец покинул Черное море через пролив Босфор.

Эсминец USS Donald Cook спустили на воду в 1997 году. На нем в том числе установлены высокоточные крылатые ракеты «Томагавк».

Теги: американский эсминец, «Дональд Кук», Черное море
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