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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Политика ,  
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Трамп назвал причину отсутствия договоренности на саммите с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп на переговорах с лидером КНДР настаивал на полной денуклеаризации Корейского полуострова, в то время как северокорейская сторона была готова обеспечить ее лишь в «определенных районах». Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News, говоря о причинах, из-за которых странам не удалось достичь соглашения.

«И санкции сохраняются, я не хотел уступать в вопросе санкций до тех пор, пока у нас не будет полноценной программы, — заявил Трамп. — Они не готовы к этому, и я могу это понять». КНДР потратила много времени на создание ядерного арсенала, добавил он.

Президент США назвал Ким Чен Ына «совсем другим человеком». «Я просто сказал ему: «Послушай, ничего не выйдет», — заявил он. При этом, говоря о дальнейших переговорах между странами, Трамп отметил: «У меня есть чувство, что будет что-то хорошее».

Политика
«Иногда стоит просто уйти»: почему провалился саммит Трампа и Ким Чен Ына

28 февраля во вьетнамском Ханое завершился второй в истории саммит лидеров КНДР и США. Встреча закончилась раньше запланированного времени, стороны не пришли к единому соглашению. «Не было ничего хорошего, чтобы подписать», отмечал по ее итогам Трамп. Как позднее заявил глава северокорейского МИДа Ли Ён Хо, США потребовали от КНДР выполнения еще одной, дополнительной меры в рамках денуклеаризации. Министр не уточнил, в чем она заключалась. среди других мер, предложенных КНДР на саммите — прекращение Северной Кореей ядерных и ракетных испытаний и остановка производства ядерных материалов в Йонбене.

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Как прошла вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

По данным северокорейского агентства ЦТАК, стороны договорились провести новую встречу и продолжать тесное сотрудничество «в целях достижения прорыва в денуклеаризации Корейского полуострова».
Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын, саммит
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