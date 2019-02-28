Более 100 учеников московской школы не пришли на занятия из-за инфекции

Более 100 учеников московской школы не пришли на занятия из-за инфекции

Более 100 учащихся школы №1506 на северо-востоке Москвы не пришли на занятия из-за недомогания. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Отмечается, что у детей, предварительно, есть признаки ротавирусной инфекции. Несмотря на то, что ни одного случая госпитализации нет, как и подозрений на серьезные заболевания, в качестве профилактики в школе проведена дезинфекция помещений. На месте работают сотрудники Роспотребнадзора.

«Мы держим ситуацию на контроле и обязательно выясним, что могло привести к недомоганию учащихся», — говорится в сообщении.

В начале февраля Роспотребнадзор подтвердил, что в декабре 2018 года были выявлены случаи массового заболевания кишечной инфекцией в детских садах на юго-востоке Москвы. По данным ведомства, у 127 человек были обнаружены заболевания, связанные с «употреблением инфицированной пищи».

Совет по развитию гражданского общества и правам человека ​при президенте России (СПЧ) попросил главу СКР Александра Бастрыкина взять расследование массового заражения под личный контроль. В СПЧ также сообщили о коллективном обращении инициативной группы родителей, которые считают, что не проводится «никакого полноценного расследования».