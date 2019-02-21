Собянин впервые прокомментировал инфекцию в детских садах Москвы

Дети, пострадавшие от пищевого отравления в московских детских садах, находятся под индивидуальным медицинским наблюдением. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В официальном аккаунте «ВКонтакте» он подчеркнул, что контролирует ситуацию.

«Сегодня прошло заседание Общественной палаты Москвы по поводу пищевых отравлений в детсадах. С первого дня держу эту ситуацию под контролем, — заявил мэр. — Обеспечили лечение и индивидуальное медицинское наблюдение пострадавших детей». «Спасибо Общественной палате и неравнодушным москвичам, которые проявили внимание к этой проблеме», — добавил Собянин, выразив уверенность, что предложения, которые прозвучали на встрече, помогут усилить контроль качество питания в дошкольных учреждениях.

В декабре 2018 года родители воспитанников нескольких детских садов Москвы сообщали о множественных случаях дизентерии у детей. Основные сообщения касались дошкольных учреждений, расположенных на востоке города. 1 февраля Роспотребнадзор заявил, что речь идет об о массовом заболевании кишечной инфекции, «связанном с инфицированной пищей». Заболевания были выявлены у 127 человек, а в качестве инфекции ведомство рассматривало творог, выпущенным одним из предприятий Липецкой области. 21 февраля стало известно, что Роспотребнадзор подтвердил 57 случаев дизентерии.

Ранее Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять на контроль расследование массового отравления детей. В Совете пояснили, что к ним поступило обращение от родителей заболевших детей. Родители утверждают, что не могут получить полную информацию о расследовании и уверены, что на самом деле его не провели до сих пор. В четверг ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: он заявил, что Кремль в курсе произошедшего и «ситуация абсолютно нормализована».