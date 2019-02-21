Роспотребнадзор подтвердил почти 60 случаев дизентерии в детсадах Москвы

Роспотребнадзор подтвердил почти 60 случаев заболевания дизентерией детей в московских дошкольных образовательных учреждениях. Об этом на заседании в Общественной палате Москвы сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева, передает «РИА Новости».

Она рассказала, что всего в семи детских садах заболели 129 человек, однако диагноз «дизентерия» поставили 57 детям. Ранее Роспотребнадзор сообщал о 127 случаях заболевания. На сайте Общественной палаты Москвы отмечается, что первые случаи заболевания зарегистрировали 20 декабря 2018 года. В семи учреждениях ввели карантин.

Совет по правам человека ​при президенте попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина взять под личный контроль «расследование массового заражения дизентерией детей московских детских садов».