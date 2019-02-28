На Украине отказались от идеи продать судно «Норд» на торгах

На Украине отказались от идеи продать судно «Норд» на торгах

Арестованное российское судно «Норд» больше не будут выставлять на аукцион. От этом сообщило агентство УНН со ссылкой на Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

«Рассматривается целесообразность изменения пути управления активами [судном «Норд»], а именно передачи последнего в управление заинтересованным учреждениям из числа государственных морских академий или других морских учебных заведений Украины», — пояснили в АРМА.

В агентстве добавили, что судно будет использоваться морской академией в учебных и научных целях.

Отмечается, что данное решение было принято после безрезультатных торгов, которые проводились несколько раз. В Нацагентстве считают, что на невозможность продать судно за пределами территориальных вод Украины повлиял его статус как арестованного имущества и негативное информационное поле, сформированное Россией.