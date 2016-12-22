Торги по продаже арестованного на Украине траулера «Норд» не состоялись

Торги по продаже арестованного российского рыболовного судна «Норд» не состоялись из-за отсутствия допущенных участников, говорится в протоколе украинского госпредприятия «Система электронных торгов арестованного имущества» («СЕТАМ»).
Судно «Норд» 1989 года постройки, находящееся в порту Бердянска, продавалось по стартовой цене 1,63 млн гривен ($58 тыс.).
Как следует из карточки лота, на судно было подано 12 заявок, однако все были отклонены в разное время (последняя — 5 ноября).
О том, что Национальное агентство Украины по вопроса выявления, розыска и управления активами от коррупционных преступлений (АРМА) выставило траулер на продажу, стало известно 23 октября. Основанием для этого была названа необходимость окупить расходы на содержание «Норда» в порту Бердянска. На аукционе продается только судно. Украинские власти заверили, что все личное имущество экипажа будет описано и возвращено владельцам.
В марте в Азовском море у берегов Крыма украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд», следовавшее под российским флагом. В отношении моряков возбудили административное, а против капитана Владимира Горбенко — уголовное дело. Его обвинили в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства» и арестовали на два месяца. Позднее его отпустили под личное обязательство явиться на суд. Дела в отношении моряков были прекращены из-за отсутствия доказательств их вины, но российские паспорта им не вернули.
30 октября российские власти обменяли семерых моряков судна «Норд» на семь украинских моряков с ЯМК-0041, задержанного российскими пограничниками за незаконный промысел рыбы.