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Торги по продаже арестованного на Украине траулера «Норд» не состоялись
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Торги по продаже арестованного на Украине траулера «Норд» не состоялись
Украинский кризис, 15:14
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Торги по продаже арестованного на Украине траулера «Норд» не состоялись

Торги по продаже арестованного российского рыболовного судна «Норд» не состоялись из-за отсутствия допущенных участников, говорится в протоколе украинского госпредприятия «Система электронных торгов арестованного имущества» («СЕТАМ»).

Судно «Норд» 1989 года постройки, находящееся в порту Бердянска, продавалось по стартовой цене 1,63 млн гривен ($58 тыс.). 

Как следует из карточки лота, на судно было подано 12 заявок, однако все были отклонены в разное время (последняя — 5 ноября).

Экипаж судна «Норд» обменяли на украинских моряков
Общество

О том, что Национальное агентство Украины по вопроса выявления, розыска и управления активами от коррупционных преступлений (АРМА) выставило траулер на продажу, стало известно 23 октября. Основанием для этого была названа необходимость окупить расходы на содержание «Норда» в порту Бердянска. На аукционе продается только судно. Украинские власти заверили, что все личное имущество экипажа будет описано и возвращено владельцам.

В марте в Азовском море у берегов Крыма украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд», следовавшее под российским флагом. В отношении моряков возбудили административное, а против капитана Владимира Горбенко — уголовное дело. Его обвинили в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства» и арестовали на два месяца. Позднее его отпустили под личное обязательство явиться на суд. Дела в отношении моряков были прекращены из-за отсутствия доказательств их вины, но российские паспорта им не вернули.

30 октября российские власти обменяли семерых моряков судна «Норд» на семь украинских моряков с ЯМК-0041, задержанного российскими пограничниками за незаконный промысел рыбы.
 

Теги: Украина , торги
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