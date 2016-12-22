ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,03 65,34 EUR Нал. 76,81 75,11 USD Бирж. 66,11 -0,00 EUR Бирж. 75,78 +0,28 USD ЦБ. 66,09 +0,10 EUR ЦБ. 75,68 +0,37 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6559,62 +76,72 IMOEX 2445,34 +1,37% RTSI 1164,27 +1,14% Brent 72,05 +0,17% DJIA 25909,99 +1,07% Nasdaq 7506,37 +1,77%
Владелец прокомментировал попытку продать судно «Норд» на Украине
Лента новостей
Брата экс-главы Дагестана обвинили в участии в преступном сообществе 19:37, Общество Итоги референдума: почему Трамп не спешит признавать победу демократов 19:34, Мнение Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 19:29, РБК и Barilla Владелец прокомментировал попытку продать судно «Норд» на Украине 19:23, Политика Комсорг Медведева: кто стал полпредом президента на Северо-Западе 19:22, Политика Как «токсичные» отношения в компании снижают ее финансовые показатели 19:21, РБК и Volkswagen В США возник дефицит рабочей силы 19:20, Quote «Роскосмос» предложил давать космонавтам классы по результатам полетов 19:20, Общество «Газпром» без проведения конкурса закупил трубы на 21 млрд руб. 19:14, Бизнес Тренер сборной России по хоккею объяснил отсутствие в команде Дацюка 19:04, Спорт Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 19:02, РБК и Mastercard «Монако» отверг данные о присвоении Рыболовлевым денег от продажи Мбаппе 19:01, Общество Джордж Мартин проговорился насчет названия приквела «Игры престолов» 19:00, Стиль КПРФ отказалась поддержать самовыдвижение Ищенко 18:55, Политика Рыболовлеву в Монако предъявили обвинение и выпустили из полиции 18:44, Общество «Нафтогаз» подал иск к правительству Украины на 6,6 млрд гривен 18:38, Экономика Ultra-прочность: обзор идеального ноутбука для путешествий 18:33, РБК и Lenovo Иран призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти 18:31, Политика Овощи и фрукты подешевели в середине осени впервые за шесть лет 18:28, Экономика Финляндия вернет жителям почти €3 млрд налогов 18:17, Общество Почему социальное неравенство в России будет расти 18:10, Экономика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 18:09, РБК и Thomson Reuters ФСИН нашла в архиве видео избиения осужденного в курском СИЗО 18:03, Общество Выборы в США повысили риск новых санкций против России 18:03, Экономика Биржа ужесточит требования к трейдерам на фоне заморозки цен на бензин 17:54, Бизнес В Швеции на основе твитов Трампа создали художественную инсталляцию 17:53, Общество Прокуратура решила изъять машины и дома у шурина Захарченко на ₽380 млн 17:47, Общество Как private banking гарантирует будущее состоятельных людей 17:43, РБК и FW Raiffeisen
Владелец прокомментировал попытку продать судно «Норд» на Украине
Политика, 19:23
0
Владелец прокомментировал попытку продать судно «Норд» на Украине

Керченский рыбколхоз имени 1 мая обсуждает с правительством Крыма возвращение судна «Норд», задержанного и арестованного на Украине, рассказала РБК пресс-секретарь рыбколхоза Анна Шевелева.

«Мы работаем с правительством Крыма по вопросам содействия либо в возврате, либо в оказании финансовой помощи в приобретении судна или предоставлении другого судна», — отметила она.

Шевелева подчеркнула, что возвращение «Норда» сохранит работоспособность колхоза, даст людям, которые вернулись, полноценно продолжать работать на предприятии. Она не смогла уточнить, какой вариант является более предпочтительным для владельца судна.

Торги по продаже арестованного на Украине траулера «Норд» не состоялись
Политика

Днем 7 ноября на Украине не состоялись торги по продаже «Норда». Это произошло из-за того, что к ним не допустили ни одного участника. Стартовая цена за судно 1989 года постройки составила 1,63 млн гривен ($58 тыс.).

«Норд» задержали в марте в Азовском море. Моряков и капитана обвинили в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию» Украины. Экипаж судна привлекли к административной ответственности, а капитана — к уголовной. Позже его отпустили, обязав явиться на суд. В конце октября семь моряков судна «Норд» обменяли на семь украинцев, которых российские пограничники задержали за незаконный промысел рыбы.

Теги: Судно , Украина
Главное
Рыболовлеву в Монако предъявили обвинение и выпустили из полиции Общество
Материалы по теме
Торги по продаже арестованного на Украине траулера «Норд» не состоялись Политика
Матрос «Норда» рассказал о невозврате российских паспортов Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter