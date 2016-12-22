Владелец прокомментировал попытку продать судно «Норд» на Украине

Керченский рыбколхоз имени 1 мая обсуждает с правительством Крыма возвращение судна «Норд», задержанного и арестованного на Украине, рассказала РБК пресс-секретарь рыбколхоза Анна Шевелева.

«Мы работаем с правительством Крыма по вопросам содействия либо в возврате, либо в оказании финансовой помощи в приобретении судна или предоставлении другого судна», — отметила она.

Шевелева подчеркнула, что возвращение «Норда» сохранит работоспособность колхоза, даст людям, которые вернулись, полноценно продолжать работать на предприятии. Она не смогла уточнить, какой вариант является более предпочтительным для владельца судна.

Днем 7 ноября на Украине не состоялись торги по продаже «Норда». Это произошло из-за того, что к ним не допустили ни одного участника. Стартовая цена за судно 1989 года постройки составила 1,63 млн гривен ($58 тыс.).

«Норд» задержали в марте в Азовском море. Моряков и капитана обвинили в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию» Украины. Экипаж судна привлекли к административной ответственности, а капитана — к уголовной. Позже его отпустили, обязав явиться на суд. В конце октября семь моряков судна «Норд» обменяли на семь украинцев, которых российские пограничники задержали за незаконный промысел рыбы.