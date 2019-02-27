Кремль ответил на призыв Ди Каприо освободить косаток и белух

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что косаток, которые находятся в центре передержки в приморской бухте Средняя, в ближайшее время выпустят на волю, сообщает корреспондент РБК.

«Надеемся, что в самое сжатое время проблема косаток будет решена, и они будут выпущены на свободу», — сказал он.

Накануне в поддержку находящихся в бухте косаток и белух выступил актер Леонардо Ди Каприо. На своей странице в Twitter он призвал подписать петицию за освобождение млекопитающих. 24 февраля с письмом к президенту Владимиру Путину обратилась актриса Памела Андерсон, в котором попросила поручить освободить косаток и белух.

В конце 2018 года стало известно, что в бухте Средняя находятся белухи и косатки, которые были выловлены незаконно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконного отлова млекопитающих, позднее также было возбуждено дело о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК) из-за их ненадлежащего содержания. Путин поручил правительству, Генпрокуратуре, Минприроды и Минсельхозу заняться ситуацией с косатками и белухами.