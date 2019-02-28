Трамп и Ким Чен Ын поддержали взаимное открытие диппредставительств

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и американский президент Дональд Трамп в ходе саммита в Ханое выступили за обоюдное открытие дипломатических представительств своих государств в США и КНДР. Об этом сообщает Bloomberg.

Лидер Северной Кореи заявил, что приветствует эту идею, Трамп также положительно оценил это предложение. «Я действительно думаю, что это хорошая идея», — сказал Трамп.

Президент США назвал переговоры с Ким Чен Ыном «очень продуктивными» и отметил, что отношения между ними «лучше, чем когда-либо».

27 февраля в Ханое начался второй в истории саммит лидеров США и КНДР. Трамп перед встречей выразил надежду на ее продуктивность, а Ким Чен Ын заявил об уверенности в том, что саммит принесет реальный результат. В ходе встречи американский президент заявил, что доволен прекращением ракетных пусков Пхеньяном, а также признал. что у Северной Кореи есть большой экономический потенциал.