Летевший в Москву борт сел в Ростове из-за закрытого неба над Пакистаном

Летевший в Москву борт сел в Ростове из-за закрытого неба над Пакистаном

Самолет авиакомпании Nordwind, летевший по маршруту Пхукет — Москва совершил посадку на дозаправку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за закрытия воздушного пространства Пакистана.

«Самолет Nordwind сел на дозаправку в аэропорту Платов», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

Ранее «Аэрофлот» изменил время вылета нескольких рейсов из-за закрытия воздушного пространства Пакистана. Речь идет о маршрутах из Шереметьево в Пекин, Шанхай и Бангкок, а также из Пхукета и Дели в Москву. Время вылетов отложено примерно на два-четыре часа.

Пограничный конфликт между Индией и Пакистаном обострился в середине февраля после теракта в Кашмире. Террорист-смертник на автомобиле протаранил автобус, перевозивший представителей индийской военной полиции. В результате атаки погибли 45 человек.