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Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
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Летевший в Москву борт сел в Ростове из-за закрытого неба над Пакистаном

Самолет авиакомпании Nordwind, летевший по маршруту Пхукет — Москва совершил посадку на дозаправку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за закрытия воздушного пространства Пакистана.

«Самолет Nordwind сел на дозаправку в аэропорту Платов», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

Ранее «Аэрофлот» изменил время вылета нескольких рейсов из-за закрытия воздушного пространства Пакистана. Речь идет о маршрутах из Шереметьево в Пекин, Шанхай и Бангкок, а также из Пхукета и Дели в Москву. Время вылетов отложено примерно на два-четыре часа.

Общество
«Аэрофлот» изменил расписание рейсов из-за конфликта Индии и Пакистана

Пограничный конфликт между Индией и Пакистаном обострился в середине февраля после теракта в Кашмире. Террорист-смертник на автомобиле протаранил автобус, перевозивший представителей индийской военной полиции. В результате атаки погибли 45 человек.

27 февраля Пакистан заявил, что сбил два самолета индийских ВВС. Индия ответила, что сбила пакистанский истребитель.

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После воздушных столкновений в Индии закрыли несколько аэропортов и отменили рейсы в ряде городов, Пакистан полностью закрыл воздушное пространство. Росавиация не рекомендовала полеты над этими странами, а также над Афганистаном. МИД в связи с эскалацией конфликта на границе двух стран посоветовал находящимся в регионе россиянам соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от посещения мест повышенной опасности.

Войны в Кашмире между Индией и Пакистаном

После раздела Британской Индии в 1947 году на два независимых государства — Индию и Пакистан статус населенного преимущественно мусульманами Кашмира не был закреплен официальными соглашениями о границах. Сейчас он разделен на индийский штат Джамму и Кашмир (10,1 млн жителей) и контролируемые Пакистаном территории: Гилгит-Балтистан, или «Северные территории» (1 млн жителей), и непризнанное государство Азад Кашмир («Свободный Кашмир», 3,6 млн жителей). Небольшую часть исторического Кашмира контролирует Китай.

Индия и Пакистан воевали из-за Кашмира несколько раз. Первая кашмирская война началась в 1947 году и продлилась до 1949-го. Примерно 60% Кашмира оказалось под контролем Индии, 40% — под контролем Пакистана. Вторая война началась в 1965 году из-за попыток Пакистана спровоцировать восстание в индийской части региона. Соглашение об урегулировании между Индией и Пакистаном было подписано в Ташкенте в январе 1966 года.

В 1971 году между Пакистаном и Индией вновь началась полномасштабная война, она стала самой крупной из всех. Пакистан потерпел тяжелое поражение и лишился анклава на востоке Индии, на территории которого впоследствии было провозглашено государство Бангладеш. Новое перемирие стороны подписали в декабре 1971 года.

В 1999 году стороны участвовали в последнем крупном конфликте, так называемой Каргильской войне. С пакистанской стороны при поддержке армейской артиллерии индийскую часть Кашмира атаковали хорошо вооруженные и обученные исламские боевики-сепаратисты. Чтобы освободить занятые ими высоты, армии Индии пришлось задействовать тяжелую авиацию, танковые и десантные подразделения. Каргильсксая война спровоцировала в Пакистане тяжелый правительственный кризис: к власти в стране вновь пришли военные.

Теги: Nordwind, Пакистан, Индия, конфликт
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«Аэрофлот» изменил расписание рейсов из-за конфликта Индии и Пакистана
Общество
Индия потребовала немедленного возвращения захваченного Пакистаном пилота
Политика
МИД посоветовал россиянам не посещать районы на границе Индии и Пакистана
Общество
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