Песков отреагировал на данные WP об операции США против «фабрики троллей»

Песков отреагировал на данные WP об операции США против «фабрики троллей»

К данным газеты The Washington Post об операции США по отключению «фабрики троллей» от интернета следует относиться «очень аккуратно». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что из-за того, что предоставленные данные были обезличены, сложно принимать информацию американского издания как достоверную. Тем не менее он не исключил возможность такой операции, так как, по его словам, с территории США постоянно идут кибератаки на Россию.​

«Это данность, в которой мы живем. Я не говорю, кто может стоять за этим, но огромное количество атак организуется на постоянной основе. Это мы подтверждаем», — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков также допустил, что Вашингтон может влиять на российский интернет, так как рамочное администрирование интернета осуществляют всего несколько компаний. Он заключил, что именно из-за таких противоправных действий принимаются такие законопроекты, как о суверенном интернете.