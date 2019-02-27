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Песков отреагировал на данные WP об операции США против «фабрики троллей»

К данным газеты The Washington Post об операции США по отключению «фабрики троллей» от интернета следует относиться «очень аккуратно». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что из-за того, что предоставленные данные были обезличены, сложно принимать информацию американского издания как достоверную. Тем не менее он не исключил возможность такой операции, так как, по его словам, с территории США постоянно идут кибератаки на Россию.​

«Это данность, в которой мы живем. Я не говорю, кто может стоять за этим, но огромное количество атак организуется на постоянной основе. Это мы подтверждаем», — подчеркнул пресс-секретарь.

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Песков также допустил, что Вашингтон может влиять на российский интернет, так как рамочное администрирование интернета осуществляют всего несколько компаний. Он заключил, что именно из-за таких противоправных действий принимаются такие законопроекты, как о суверенном интернете.

Вечером 26 февраля газета The Washington Post сообщила, что военные США заблокировали доступ в Сеть Агентству интернет-исследований (более известному как «фабрика троллей»), которое «стремилось посеять раздор между американцами во время промежуточных выборов в 2018 году». В феврале 2018 года спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий вмешательство в президентские выборы 2016 года, предъявил обвинения Агентству интернет-исследований, которое Вашингтон связал с бизнесменом Евгением Пригожиным. Пригожин заявлял РБК, что принадлежащие ему компании не вмешивались в выборы. Минфин США ввел против агентства санкции.

Теги: Дмитрий Песков, комментарий, WP, «фабрика троллей», операция
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