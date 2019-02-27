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NBC узнал о роли Трампа в операции отключения «фабрики троллей» от Сети
Президент США лично одобрил и подписал документ о кибероперации, которая в итоге на несколько дней оставила без интернета сотрудников петербургского Агентства Интернет-исследований. В США его обвиняют во вмешательстве в выборы
Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Президент США Дональд Трамп лично подписал военный документ о кибероперации, которая заблокировала доступ в интернет для российской «фабрики троллей» во время промежуточных выборов в США в 2018 году. Об этом со ссылкой на несколько знакомых с ситуацией источников сообщает телеканал NBC News.

Подобные действия американского Киберкомандования против представителей петербургского Агентства Интернет-исследований (более известно как «фабрика троллей») он называет «наиболее агрессивными» из всех, которые администрация Трампа когда-либо предпринимала «для борьбы с вмешательством России в выборы».​ «Фабрику троллей» в этом еще в 2016 году обвинил спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер.

По словам собеседников телеканала, интернет у сотрудников петербургского агентства пропал из-за операции США за несколько часов до начала промежуточных выборов. Также он отсутствовал в течение нескольких дней после голосования. Сотрудники агентства в связи с произошедшим обращались с жалобами в свой отдел информационных технологий, знают источники NBC News.

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Подобная военная операция, по их данным, была частью более масштабной кампании американского Киберкомандования, которая была нацелена на то, чтобы «нанести удар по попыткам вмешаться в политику США в преддверии промежуточных выборов». Эту операцию одобрил лично Трамп, рассказал NBC News один из американских чиновников.

В Белом доме эту информацию комментировать отказались. Представитель Киберкомандования США Джозеф Холстед также отметил, что «секретное планирование и операции в киберпространстве» в ведомстве не обсуждают.

Ранее, 26 февраля, об операции США по отключению «фабрики троллей» от интернета, рассказала газета The Washington Post.

Промежуточные выборы в Соединенных Штатах, во время которых были переизбраны палата представителей и треть сенаторов, состоялись в ноябре 2018 года. Незадолго до этого издание The New York Times сообщило об операции Киберкомандования. Однако в той статье речь шла о том, что американцы выходили на связь с некими «российскими оперативниками» и отговаривали их от вмешательства. О мерах по блокированию доступа целой организации газета не сообщала.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: «фабрика троллей», Дональд Трамп
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