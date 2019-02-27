NBC узнал о роли Трампа в операции отключения «фабрики троллей» от Сети

Президент США лично одобрил и подписал документ о кибероперации, которая в итоге на несколько дней оставила без интернета сотрудников петербургского Агентства Интернет-исследований. В США его обвиняют во вмешательстве в выборы

Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Президент США Дональд Трамп лично подписал военный документ о кибероперации, которая заблокировала доступ в интернет для российской «фабрики троллей» во время промежуточных выборов в США в 2018 году. Об этом со ссылкой на несколько знакомых с ситуацией источников сообщает телеканал NBC News.

Подобные действия американского Киберкомандования против представителей петербургского Агентства Интернет-исследований (более известно как «фабрика троллей») он называет «наиболее агрессивными» из всех, которые администрация Трампа когда-либо предпринимала «для борьбы с вмешательством России в выборы».​ «Фабрику троллей» в этом еще в 2016 году обвинил спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер.

По словам собеседников телеканала, интернет у сотрудников петербургского агентства пропал из-за операции США за несколько часов до начала промежуточных выборов. Также он отсутствовал в течение нескольких дней после голосования. Сотрудники агентства в связи с произошедшим обращались с жалобами в свой отдел информационных технологий, знают источники NBC News.

Подобная военная операция, по их данным, была частью более масштабной кампании американского Киберкомандования, которая была нацелена на то, чтобы «нанести удар по попыткам вмешаться в политику США в преддверии промежуточных выборов». Эту операцию одобрил лично Трамп, рассказал NBC News один из американских чиновников.