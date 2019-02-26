WP узнала об операции США по отключению «фабрики троллей» от интернета

В Пентагоне результатом остались довольны, отмечает газета. О действиях Киберкомандования США в прошлом году сообщала NYT, но, по ее версии, россиян лишь пытались отговорить от вмешательства в выборы

Сотрудники ​Национального управления кибербезопасности в США (Фото: Larry Downing / Reuters)

«Военные США заблокировали доступ в интернет печально известной российской организации, которая стремилась посеять раздор между американцами во время промежуточных выборов в 2018 году», — пишет газета The Washington Post, ссылаясь на неназванных чиновников США. По данным издания, речь идет об Агентстве интернет-исследований (более известном как «фабрика троллей») с офисом в Санкт-Петербурге.

Проблемы с доступом в интернет у агентства были в день голосования, а также «примерно на следующий день», уже во время подсчета голосов, говорится в статье. Также указывается, что сотрудники агентства жаловались своим системным администраторам на эти проблемы.

Газета называет это первой наступательной операцией в киберпространстве против России с целью предотвратить попытки вмешаться в выборы. Чиновники в Министерстве обороны США сочли операцию успешной, также говорится в статье.

Операцию проводило Кибернетическое командование США на основе данных от Агентства национальной безопасности. Обе организации отказались от комментариев газете.