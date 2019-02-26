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WP узнала об операции США по отключению «фабрики троллей» от интернета
В Пентагоне результатом остались довольны, отмечает газета. О действиях Киберкомандования США в прошлом году сообщала NYT, но, по ее версии, россиян лишь пытались отговорить от вмешательства в выборы
Сотрудники ​Национального управления кибербезопасности в США (Фото: Larry Downing / Reuters)

«Военные США заблокировали доступ в интернет печально известной российской организации, которая стремилась посеять раздор между американцами во время промежуточных выборов в 2018 году», — пишет газета The Washington Post, ссылаясь на неназванных чиновников США. По данным издания, речь идет об Агентстве интернет-исследований (более известном как «фабрика троллей») с офисом в Санкт-Петербурге.

Проблемы с доступом в интернет у агентства были в день голосования, а также «примерно на следующий день», уже во время подсчета голосов, говорится в статье. Также указывается, что сотрудники агентства жаловались своим системным администраторам на эти проблемы.

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В Вашингтоне «российское вмешательство» сочли бледной тенью попыток Китая

Газета называет это первой наступательной операцией в киберпространстве против России с целью предотвратить попытки вмешаться в выборы. Чиновники в Министерстве обороны США сочли операцию успешной, также говорится в статье.

Операцию проводило Кибернетическое командование США на основе данных от Агентства национальной безопасности. Обе организации отказались от комментариев газете.

Промежуточные выборы в США, во время которых были переизбраны палата представителей и треть сенаторов, состоялись в ноябре 2018 года. Незадолго до этого газета The New York Times сообщила об операции Киберкомандования. Однако в той статье речь шла о том, что американцы выходили на связь с некими «российскими оперативниками» и отговаривали их от вмешательства. О мерах по блокированию доступа целой организации газета не сообщала.

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СМИ «фабрики медиа» предложило американцам расследовать вмешательство США

В феврале 2018 года спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство в президентские выборы 2016 года, предъявил обвинения Агентству интернет-исследований, которое Вашингтон связал с бизнесменом Евгением Пригожиным. Пригожин говорил РБК, что принадлежащие ему компании не вмешивались в выборы. Позднее против Агентства интернет-исследований ввел санкции Минфин США.

Москва отрицает обвинения во вмешательстве в выборы в США. «Хочу, чтобы мракобесие закончилось, связанное с мнимым вмешательством России в какую-то предвыборную кампанию в США», — говорил в октябре 2018 года президент Владимир Путин.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: «Фабрика троллей», Интернет
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