Оставленного матерью в Лосином острове ребенка передали под опеку бабушке

Ребенка, оставленного матерью в столичном заповеднике «Лосиный остров», передали под опеку бабушке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского департамента социальной защиты населения.

Там отметили, что городские власти возьмут семью на социальное сопровождение. «Специалисты социальной защиты оказали помощь бабушке в сборе документов, и 22 февраля ей была установлена опека над несовершеннолетним внуком», — рассказали в пресс-службе.

В департаменте сообщили, что ребенку и бабушке предоставят психологическую и социально-педагогическую помощь. Также при необходимости, как отметили в пресс-службе, их снабдят продуктами и вещами. Помимо этого 6-летний мальчик сможет проходить социальную реабилитацию в центре поддержки семьи и детства.

Инцидент в Лосином острове произошел в ночь на 18 февраля. Мать ребенка обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. По ее словам, 17 февраля она ехала с ним в машине мимо заповедника и заехала туда после его просьбы. Как рассказала мать, мальчик вышел из машины, а затем убежал в лес, после чего к ней не вернулся.