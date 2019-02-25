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Общество ,  
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Оставленного матерью в Лосином острове ребенка передали под опеку бабушке

Ребенка, оставленного матерью в столичном заповеднике «Лосиный остров», передали под опеку бабушке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского департамента социальной защиты населения.

Там отметили, что городские власти возьмут семью на социальное сопровождение. «Специалисты социальной защиты оказали помощь бабушке в сборе документов, и 22 февраля ей была установлена опека над несовершеннолетним внуком», — рассказали в пресс-службе.

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В департаменте сообщили, что ребенку и бабушке предоставят психологическую и социально-педагогическую помощь. Также при необходимости, как отметили в пресс-службе, их снабдят продуктами и вещами. Помимо этого 6-летний мальчик сможет проходить социальную реабилитацию в центре поддержки семьи и детства.

Инцидент в Лосином острове произошел в ночь на 18 февраля. Мать ребенка обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. По ее словам, 17 февраля она ехала с ним в машине мимо заповедника и заехала туда после его просьбы. Как рассказала мать, мальчик вышел из машины, а затем убежал в лес, после чего к ней не вернулся.

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При этом утром 18 февраля мальчика обнаружили неподалеку от заправки на МКАД. По словам очевидцев, на мальчике был мешок, обмотанный скотчем, который потом обнаружили при осмотре места происшествия. Позднее мать ребенка задержали для допроса и проведения следственных действий. Во время задержания у нее нашли три рулона скотча и нож. Следствие попросило арестовать мать мальчика.

Теги: Лосиный Остров, мать, ребенок, опека
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