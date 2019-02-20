СК попросил арестовать мать найденного в парке «Лосиный Остров» ребенка

Следствие ходатайствует об аресте матери ребенка, который провел ночь в парке «Лосиный Остров» в Москве. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Москве.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в отношении женщины», — говорится в сообщении.

В ночь на 18 февраля мать 6-летнего мальчика подала заявление об исчезновении ребенка в парке «Лосиный Остров». По ее словам, мальчик сам попросил заехать в парк, а после этого убежал. Правоохранители возбудили уголовное дело. Однако утром мальчик вышел из парка неподалеку от заправки, где его обнаружили люди. По их словам, на мальчике был мешок со скотчем, который потом обнаружили при осмотре места происшествия.

Мать ребенка задержали для допроса и проведения следственных действий. Следователи нашли у женщины три рулона скотча и нож.