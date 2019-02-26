Facebook разблокировал связанные с RT страницы на определенных условиях

Facebook разблокировал связанные с RT страницы на определенных условиях

Руководство Facebook разрешило открыть ранее заблокированные страницы немецкой компании Maffick Media, связанной с RT. Об этом говорится в сообщении телеканала.

По его данным, обязательным условием для разблокировки страниц стала публикация их администраторами информации об управлении и финансировании.​

Телеканал отмечает, что траницы InTheNow, Soapbox, Back Then и Waste-Ed были восстановлены вечером 25 февраля.

О блокировке аккаунтов компании Maffick Media, зарегистрированной в Берлине, стало известно 18 февраля. В RT ​заявили, что блокировка связана со статьей CNN, в которой говорилось, что Maffick Media финансируется российским правительством. При этом телеканал подчеркнул, что он не скрывал факт того, что 51% акций немецкой компании принадлежит подразделению компании Ruptly, а остальные — журналистке Аниссе Науэй, которая работает на RT в Соединенных Штатах.