Facebook разблокировал связанные с RT страницы на определенных условиях

Руководство Facebook разрешило открыть ранее заблокированные страницы немецкой компании Maffick Media, связанной с RT. Об этом говорится в сообщении телеканала.
По его данным, обязательным условием для разблокировки страниц стала публикация их администраторами информации об управлении и финансировании.
Телеканал отмечает, что траницы InTheNow, Soapbox, Back Then и Waste-Ed были восстановлены вечером 25 февраля.
О блокировке аккаунтов компании Maffick Media, зарегистрированной в Берлине, стало известно 18 февраля. В RT заявили, что блокировка связана со статьей CNN, в которой говорилось, что Maffick Media финансируется российским правительством. При этом телеканал подчеркнул, что он не скрывал факт того, что 51% акций немецкой компании принадлежит подразделению компании Ruptly, а остальные — журналистке Аниссе Науэй, которая работает на RT в Соединенных Штатах.