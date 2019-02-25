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Конфликт в Азовском море ,  
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СБУ завела дела против российских военных из-за инцидента в Азовском море

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовные дела в отношении семи российских военнослужащих из-за инцидента в Керченском проливе «по подозрению в ведении агрессивной войны». Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Их подозревают в совершении преступлений по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Дела возбуждены в отношении командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова, командующего Черноморским флотом Александра Моисеева и пяти других военнослужащих Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

Общество
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В конце ноября три военных корабля ВМС Украины вошли в территориальные воды России в районе Керченского пролива, после чего их задержали пограничники. По утверждению ФСБ, моряки не реагировали на требование остановиться. Позднее находившихся на борту 24 украинцев арестовали по обвинению в нарушении границы (ст. 322 УК РФ). Украинская сторона утверждает, что корабли следовали из Одессы в Мариуполь, а Россия была уведомлена о проходе кораблей.

В ноябре СБУ завела уголовные дела против сотрудников погранслужбы ФСБ и Вооруженных сил России, которые отдали и выполнили «преступные приказы» о нападении на украинских военных моряков в Керченском проливе. В декабре восемь сотрудников погранслужбы ФСБ были объявлены в розыск Генпрокуратурой Украины (ГПУ) в рамках досудебного расследования по подозрению в причастности к обстрелу и захвату судов ВМС Украины.

Теги: Керченский пролив, Генпрокуратура Украины
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