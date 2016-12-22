СБУ завела дела против российских военных из-за инцидента в Азовском море

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовные дела против сотрудников погранслужбы ФСБ и Вооруженных сил России, которые отдали и выполнили «преступные приказы» о нападении на украинских военных моряков в Керченском проливе, сообщается на сайте ведомства.

В СБУ уточнили, что речь идет о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 437 УК (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), п. 1 ч. 2 ст. 15 УК (покушение на преступление) и п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух или более лиц).

В ведомстве отметили, что 25 ноября российский пограничный корабль «Изумруд» обстрелял украинские катера и буксир, в результате чего были ранены не менее трех военнослужащих. В ФСБ ранее сообщали, что огонь по украинским кораблям в Керченском проливе открыли из-за того, что они нарушили границу и проигнорировали требование остановиться.

В результате 24 моряка были задержаны, их обвиняют в незаконном пересечении границы России. Во вторник, 27 ноября, суд отправил под арест первого из них.

В украинских ВМС говорили, что предупреждали Россию о планах пройти через пролив. Киев расценил произошедшее как акт агрессии, власти страны решили ввести военное положение. В Кремле инцидент назвали «вторжением в российские воды».