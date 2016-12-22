На Украине объявили в розыск российских военных из-за инцидента на Азове

Восемь сотрудников погранслужбы ФСБ объявлены в розыск Генпрокуратурой Украины (ГПУ) в рамках досудебного расследования по подозрению в причастности к обстрелу и захвату судов ВМС Украины, заявила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган. Об этом сообщает УНИАН.
В числе объявленных в розыск начальник пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмирал Станкевич С.М., заместитель руководителя пограничной службы ФСБ, руководитель департамента береговой охраны вице-адмирал Медведев Г. М., начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю капитан 1-го ранга Ромашкин Р.А.; заместитель начальника управления, начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ по Крыму капитан 1-го ранга Шеин А.Б., командир пограничного сторожевого корабля «Дон» капитан 2-го ранга Саляев А.Н., начальник службы в Керчи пункта управления ФСБ по Крыму капитан 2-го ранга Шатохин А.В.; командир малого противолодочного корабля «Суздалец» капитан 3-го ранга Щербаков С.А., командир сторожевого корабля «Изумруд» капитан 3-го ранга Шипицын А.А.
Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовные дела против сотрудников погранслужбы ФСБ и Вооруженных сил России, ответственных за действия во время инцидента в Керченском проливе. Тогда их фамилии названы не были.
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Российская береговая охрана обстреляла и задержала корабли ВМС Украины, которые. по словам представителей погранслужбы ФСБ, не уведомили заранее о своем проходе в Азовское море и не получили на это разрешение. Украинская сторона утверждает, что предупреждала об этом. В итоге корабли были уведены в Керчь, украинские моряки и офицеры арестованы на два месяца. Украина назвала действия России агрессией и ввела военное положение до 26 декабря.