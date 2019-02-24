Колумбия на два дня закрыла часть границы с Венесуэлой

Власти Колумбии на 24 и 25 февраля закрыли пограничные пункты перехода границы с Венесуэлой в департаменте Северный Сантандер. Об этом говорится в сообщении на сайте миграционной службы Колумбии.

Как пояснил глава ведомства Кристиан Крюгер, такое решение принято для того, чтобы оценить ущерб, причиненный инфраструктуре из-за столкновений, которые произошли из-за попыток доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу.

Как ранее заявил глава МИД Колумбии Ольмес Трухильо, при столкновениях на границе с Венесуэлой пострадали 285 человек. После того, как венесуэльская полиция сожгла три грузовика с гуманитарной помощью, прибывших из Колумбии, Богота решила вернуть в страну остальные машины с товарами, предназначенными жителям Венесуэлы.

На фоне столкновений на границе президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве отношений с Боготой. Он дал колумбийским дипломатам 24 часа на то, чтобы покинуть страну. В Колумбии заявили, что дипломаты отправятся на родину как можно скорее, и подчеркнули, что «узурпатора Мадуро» понесет ответственность за любой акт агрессии по отношению к ним.