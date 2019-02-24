Президент Колумбии приказал вернуть в страну грузовики с гумпомощью

Президент Колумбии Иван Дуке распорядился вернуть в страну грузовики с гуманитарной помощью, которая предназначалась для Венесуэлы. Об этом на пресс-конференции объявил глава колумбийского МИДа Ольмес Трухильо. «Приоритетом является защита людей в приграничной зоне, и поэтому грузовики возвращаются», — приведены слова министра в Twitter администрации президента.

Как заявил Трухильо, в результате столкновений на границе с Венесуэлой пострадали 285 человек, в основном из-за применения слезоточивого газа. 37 пострадавших были госпитализированы.

Он также сообщил, что убежища в Колумбии попросили более 60 венесуэльских военных, «продемонстрировав потерю доверия узурпаторскому режиму» президента Николаса Мадуро.

23 февраля Мадуро на фоне продолжающихся столкновений на границе объявил о разрыве дипотношений с Колумбией. В ответ на это Трухильо заявил, что колумбийские дипломаты покинут страну в ближайшее время, а администрация «узурпатора Мадуро» понесет ответственность за любой акт агрессии.

