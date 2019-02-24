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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Гуаидо призвал использовать «все возможности» решения кризиса в Венесуэле

Международное сообщество должно иметь в виду «все возможности» для разрешения ситуации в Венесуэле, написал в своем Twitter председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо. «Сегодняшние события вынуждают меня принять решение: официально заявить международному сообществу, что у нас должны быть все возможности для освобождения страны, которая борется и будет продолжать сражаться», — заявил он.

По словам лидера оппозиции, ключевое значение для освобождения страны имеют «внутреннее и внешнее давление».

Гуаидо считает, что это поспособствует «прекращению узурпации, созданию переходного правительства и проведению свободных выборов».

23 февраля оппозиция пыталась доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией. Официальный Каракас считает действия оппозиции провокацией, и обвиняет США и своих противников в попытках доставить в страну под видом гумпомощи оружие.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией. Однако, как сообщил Гуаидо, один грузовик с товарами для Венесуэлы смог проехать в страну.

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На границе с Колумбией командование венесуэльской армии объявило о развертывании сил по приказу с Мадуро. Там были сожжены три грузовика с гумпомощью. Кроме этого, Каракас объявил о разрыве дипломатических отношений с Боготой.

Как сообщили власти Колумбии, 23 февраля в столкновениях из-за поставок гумпомощи пострадали 285 человек. По данным правозащитников, на границе с Бразилией в этот день погибли четыре человека.

Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как Гуаидо объявил себя временным президентом. Его поддержали США, ряд стран Латинской Америки, также о готовности признать Гуаидо заявил ряд европейских стран. Поддержку Мадуро выразили Россия, Турция и Куба. Также на стороне действующего президента остается армия Венесуэлы.
 

Теги: Венесуэла, Хуан Гуаидо
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