Гуаидо призвал использовать «все возможности» решения кризиса в Венесуэле

Международное сообщество должно иметь в виду «все возможности» для разрешения ситуации в Венесуэле, написал в своем Twitter председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо. «Сегодняшние события вынуждают меня принять решение: официально заявить международному сообществу, что у нас должны быть все возможности для освобождения страны, которая борется и будет продолжать сражаться», — заявил он.

По словам лидера оппозиции, ключевое значение для освобождения страны имеют «внутреннее и внешнее давление».

Гуаидо считает, что это поспособствует «прекращению узурпации, созданию переходного правительства и проведению свободных выборов».

23 февраля оппозиция пыталась доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией. Официальный Каракас считает действия оппозиции провокацией, и обвиняет США и своих противников в попытках доставить в страну под видом гумпомощи оружие.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией. Однако, как сообщил Гуаидо, один грузовик с товарами для Венесуэлы смог проехать в страну.