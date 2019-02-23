Гуаидо подтвердил проезд первого грузовика c гумпомощью в Венесуэлу

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом, подтвердил факт проезда первого грузовика с гумпомощью из Бразилии в страну. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Внимание, Венесуэла! Объявляем официально, что уже проехал первый груз гуманитарной помощи через нашу границу с Бразилией. Это большое достижение», — написал Гуаидо.

В субботу командование венесуэльской армии объявило о развертывании сил на границе с Колумбией по распоряжению президента страны Николаса Мадуро. Несколько дней назад по его указанию была закрыта сухопутная граница с Венесуэлой для недопуска передачи гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что грузовик с гумпомощью доехал лишь до того места, где военные Венесуэлы выставили оцепление. Грузовик не пропустили в страну, и он вынужденно вернулся обратно, на территорию Бразилии.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась в ночь на 23 января, когда лидер оппозиции и глава парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом страны. Гуаидо поддержали США и Канада, а также ряд стран Латинской Америки. В поддержку Мадуро выступили Куба и Боливия, а также Россия, Турция и Китай.

Мадуро заявлял, что не намерен уходить со своего поста до завершения мандата, который истекает в 2025 году.