США осудили власти Венесуэлы за применение силы против мирных жителей

США осудили власти Венесуэлы за применение силы против мирных жителей

США осудили применение силы венесуэльскими военными против граждан на границе с Бразилией. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Bloomberg.

«США решительно осуждают применение силы венесуэльскими вооруженными силами против безоружных гражданских лиц и невинных добровольцев на границе Венесуэлы с Бразилией», — говорится в заявлении.

В Белом доме подчеркнули, что «вопиющее нарушение прав человека» не останется безнаказанным. США также призвали пустить в Венесуэлу гуманитарную помощь, поставку которой блокируют власти страны.

Накануне в Венесуэле в штате Боливар произошли столкновения между солдатами и представителями коренного населения — индейцами народности пемон. В результате погибли два мирных жителя и пострадали 22 человека. По данным депутата Национальной ассамблеи Америко де Грациа, группа индейцев захватила генерала Национальной гвардии страны Хосе Мигеля Монтойю, который «командовал нападением».