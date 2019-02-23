Врачи сообщили о гибели двух человек на границе Венесуэлы и Бразилии

Врачи сообщили о гибели двух человек на границе Венесуэлы и Бразилии

В венесуэльском городе Санта-Элена-де-Уайрен (штат Боливар) на границе с Бразилией во время столкновений с армией из-за поставок в страну гумпомощи погибли два человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на врачей.

По данным правозащитной организации «Венесуэльский уголовный форум», на границе Венесуэлы и Бразилии при столкновениях погибли четыре человека, как минимум 18 получили ранения. Об этом заявил глава организации Альфредо Ромеро в своем видеообращении в Twitter.

Столкновения начались 22 февраля, после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией. Решение было принято в преддверие начала поставок в страну гуманитарной помощи из США.

23 февраля оппозиция Венесуэлы попыталась доставить в страну гумпомощь из Бразилии. Один грузовик с товарами смог пересечь границу двух стран и прибыть в Венесуэлу, сообщил провозгласивший себя временным президентом страны Хуан Гуаидо. Однако на границе Венесуэлы с Колумбией венесуэльская полиция сожгла три грузовика с гумпомощью из четырех.