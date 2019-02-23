В Петербурге на строящемся ледоколе «Урал» произошло возгорание

В Петербурге на строящемся ледоколе «Урал» произошло возгорание

В Санкт-Петербурге на строящемся ледоколе «Урал» загорелась пластиковая труба на палубе. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.

Информация о возгорании на территории Балтийского завода судостроения поступила спасателям в 00:45 мск. По данным ГУ МЧС, на второй палубе загорелись два метра трубы воздуховода.​

Возгорание ликвидировали в 01:42 мск. Данных о пострадавших нет. В настоящее время у ледокола формируют металлический корпус.

В конце ноября 2018 года пожар произошел на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге. Площадь составляла 300 кв. м. В результате пострадали два человека.

Следователи возбудили уголовное дело из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Они оценили ущерб в 1,5 млн руб. Глава «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков сообщал, что причиной пожара на ледоколе стал взрыв, который произошел по вине строителей.