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СК завел уголовное дело из-за пожара на «Викторе Черномырдине»
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СК завел уголовное дело из-за пожара на «Викторе Черномырдине»
Общество, 09:59
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СК завел уголовное дело из-за пожара на «Викторе Черномырдине»

Следователи возбудили уголовное дело о пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении Северо-Западного управления СК на транспорте. В сообщении не указано, по какой статье заведено дело.

По версии следствия, во время строительных работ на судне не были соблюдены правила безопасности. Это привело к возгоранию в помещении котельного отделения, огонь позднее охватил площадь около 300 кв. м.

Огонь повредил обшивку, оборудование и проводку. Ущерб следователи оценивают в более 1,5 млн руб.

СК также опубликовал короткую видеозапись последствий пожара.

Видео: СК РФ

Дизель-электрический ледокол, строительство которого не завершено, загорелся вечером во вторник, 27 ноября. Возгорание произошло на третьей и четвертой палубах.

МЧС сообщало о двух пострадавших при пожаре, один из них от госпитализации отказался.

На судостроительной верфи позднее сообщили, что в качестве предварительной причины пожара рассматривается нарушение техники безопасности. «Адмиралтейские верфи» создали комиссию, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Теги: Пожар , ледокол , Санкт-Петербург
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