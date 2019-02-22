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Два человека погибли при столкновениях на границе Венесуэлы и Бразилии

В венесуэльском штате Боливар на границе с Бразилией произошли столкновения между солдатами армии страны и коренного населения, сообщает El Nacional. По данным издания, в результате погибли двое мирных жителей, по меньшей мере 22 человека получили ранения.

Как написал в своем Twitter депутат Национальной ассамблеи Америко де Грациа, группа индейцев народности пемон захватила и удерживает генерала Национальной гвардии Венесуэлы Хосе Мигеля Монтойю, «который командовал нападением».

Ранее 22 февраля о начавшихся столкновениях сообщил американский сенатор Марко Рубио, источник информации он не указал.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией. Такое решение было принято в преддверии начала поставок в страну гуманитарной помощи из США.

Политика
Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией

До этого Венесуэла закрыла морскую границу с несколькими островами в Карибском море, а именно — с Аруба, Кюрасао и Бонайре. Официально решение не объяснялось.Однако, как отмечало агентство Reuters, лидер оппозиции страны Хуан Гуаидо заявлял о намерении доставить гуманитарную помощь в страну через Кюрасао.

24 января госсекретарь США Майк Помпео пообещал направить Венесуэле гуманитарную помощь на $20 млн, поскольку Вашингтон выступает в поддержку Гуаидо. 10 февраля первая партия гумпомощи прибыла в Колумбию.

Транспортировка товаров в Венесуэлу блокируется местными властями. Как ранее заявили в России, США готовят под видом доставки гумпомощи провокацию на границе с Венесуэлой.

Теги: Венесуэла, Бразилия, столкновения
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