Два человека погибли при столкновениях на границе Венесуэлы и Бразилии

Два человека погибли при столкновениях на границе Венесуэлы и Бразилии

В венесуэльском штате Боливар на границе с Бразилией произошли столкновения между солдатами армии страны и коренного населения, сообщает El Nacional. По данным издания, в результате погибли двое мирных жителей, по меньшей мере 22 человека получили ранения.

Как написал в своем Twitter депутат Национальной ассамблеи Америко де Грациа, группа индейцев народности пемон захватила и удерживает генерала Национальной гвардии Венесуэлы Хосе Мигеля Монтойю, «который командовал нападением».

Ранее 22 февраля о начавшихся столкновениях сообщил американский сенатор Марко Рубио, источник информации он не указал.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией. Такое решение было принято в преддверии начала поставок в страну гуманитарной помощи из США.