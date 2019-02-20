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Послание Федеральному собранию — 2019 ,  
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Путин объяснил показ ракет во время послания желанием успокоить россиян
Президент Владимир Путин объяснил, зачем в прошлогоднем послании был вызвавший большой резонанс рассказ о новейших вооружениях. По его словам, он хотел успокоить россиян и объяснить, куда тратятся «немалые ресурсы»
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Рассказ о новейших вооружениях, разработанных в России, который занял треть прошлогоднего послания президента Федеральному собранию, был нужен для того, чтобы успокоить россиян. Об этом журналистам заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК.

«Я не думаю, что прошлое послание проходило «под грохот канонад», как вы сказали. Нужно было объяснить стране, на что мы тратили немалые ресурсы, нужно было успокоить людей, потому что мы объявили о том, что снижаем расходы на оборону», — говорится в стенограмме беседы, опубликованной на сайте Кремля.

«И, наконец, самое главное — ведь все, что мы делали и продолжаем делать, — это в известной степени, я уже об этом говорил, ответ на выход наших американских партнеров из ДРСМД. И нам нужно было сказать стране, что все могут жить и чувствовать себя спокойно, что мы реагируем, и реагируем таким образом, как это было сказано», — добавил президент.

Политика
«Не блеф»: какое новое оружие презентовал Владимир Путин

С ежегодным посланием в 2018 году Путин выступил 1 марта. Российский лидер заверил тогда, что все сказанное им «не блеф». Президент призвал «не раскачивать лодку» по имени планета Земля и уверил, что «сдержать Россию не удалось», в том числе путем санкций и ограничений. Он предупредил, что любое применение против России или ее союзников ядерного оружия «малой, средней, да какой угодно мощности» будет рассматриваться как ядерное нападение.

Выступление Путина сопровождалось показом анимированных роликов и видеофрагментов с демонстрацией разработанных в России новейших вооружений.

Политика
Послание Путина Федеральному собранию. Главное

Послание 2019 года было посвящено в основном социальным вопросам: поддержке многодетных семей, борьбе с бедностью, проблемам здравоохранения, экологии и образования. В частности, Путин поручил индексировать пенсии сверх уровня прожиточного минимума.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Владимир Путин, баллистические ракеты, ежегодное послание
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