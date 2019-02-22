Обвиняемый в хищении российский бизнесмен экстрадирован из Германии

Обвиняемый в хищении российский бизнесмен экстрадирован из Германии

Россиянин Валерий Марковкин, которого обвиняют в хищении более 60 млн руб. у дольщиков, экстрадирован из Германии в Россию. Об этом сообщила​ официальный представитель МВД России Ирина Волк, говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, с 2015 по 2017 год Марковкин, занимая должность генерального директора компании «Экспресс», похитил деньги, которые предназначались на строительство многоквартирного дома в Нижнем Новгороде.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщал СК, бизнесмен скрылся, его объявили в международный розыск, ему заочно предъявили обвинение. В августе 2018 года Марковкина задержали в немецком Зефтенберге.