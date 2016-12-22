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В Германии задержали бизнесмена из России
Общество, 16:52
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В Германии задержали бизнесмена из России

Генеральный директор компании «Экспресс» Валерий Марковкин, которого обвиняют в хищении более 60 млн руб. у нижеродских дольщиков, задержан в немецком городе Зефтенберг. Об этом сообщили РБК в Следственном комитете России.

Марковкин был задержан по запросу российских следователей. В СК отметили, что в данный момент решается вопрос о его экстрадиции.

Как рассказали «Интерфаксу» в региональном управлении Следственного комитета по Нижегородской области, следствие полагает, что с 2015 по 2017 год Марковкин строил многоквартирный дом в Великом Новгороде на средства дольщиков. Когда он получил от них более 60 млн руб., то принадлежащие ему компании распорядились этими средствами по своему усмотрению, и строительство дома не закончили.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Марковкин скрылся, он был объявлен в международный розыск. Ему было заочно предъявлено обвинение.

Теги: Германия , экстрадиция , мошенничествво
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