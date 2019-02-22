«Аэрофлот» отменил и перенес рейсы из-за прогноза погоды в Москве

«Аэрофлот» отменил 12 рейсов, вылетающих из аэропорта Шереметьево, из-за прогноза о неблагоприятных погодных условиях в Москве. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

«В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов 22 февраля», — говорится в сообщении.

Авиакомпания также перенесла вылет 24 рейсов из Шереметьево и отложила прибытие в аэропорт 56 самолетов. В «Аэрофлоте» добавили, что оповещают пассажиров через центр бронирования и информации. В компании подчеркнули, что уже прибывших на регистрацию обеспечат всем необходимым.​

21 февраля в Москве начался снегопад. По прогнозам Гидрометцентра, он должен продлиться до вечера 22 февраля. Последствия снегопада в столице ликвидируют почти 10,8 тыс. спецтехники.