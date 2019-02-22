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«Аэрофлот» отменил и перенес рейсы из-за прогноза погоды в Москве

«Аэрофлот» отменил 12 рейсов, вылетающих из аэропорта Шереметьево, из-за прогноза о неблагоприятных погодных условиях в Москве. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

«В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов 22 февраля», — говорится в сообщении.

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Авиакомпания также перенесла вылет 24 рейсов из Шереметьево и отложила прибытие в аэропорт 56 самолетов. В «Аэрофлоте» добавили, что оповещают пассажиров через центр бронирования и информации. В компании подчеркнули, что уже прибывших на регистрацию обеспечат всем необходимым.​

21 февраля в Москве начался снегопад. По прогнозам Гидрометцентра, он должен продлиться до вечера 22 февраля. Последствия снегопада в столице ликвидируют почти 10,8 тыс. спецтехники.

Столичный главк МЧС со ссылкой на синоптиков отмечает, что снег и метель сохранятся в Москве в течение всей пятницы. При этом на дорогах будет гололед, а порывы ветра местами будут достигать 21 м/с.

Накануне в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково заявили, что работа ведется в штатном режиме и задержек рейсов нет, несмотря на снегопад. При этом, по данным сервиса «Яндекс. Расписания», в столичных аэропортах задерживали и отменили почти 30 рейсов.

Теги: «Аэрофлот», «Шереметьево», снегопад, отмена рейсов
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