Синоптики пообещали оттепель в Москве в конце недели

Оттепель вернется в Москву в воскресенье, 24 февраля, сообщила РБК главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Мы ждем потепления в воскресенье, дойдет до оттепели. Уже днем в воскресенье будет 0 — плюс 2 градуса, по области минус 2 — плюс 3, местами ночью будет небольшой снег», — сказала Макарова. По ее словам, ожидается западный ветер, который будет доставлять более теплую воздушную массу.

«Днем в понедельник плюс 2–4 градуса, по области — минус 1 — плюс 4, будут идти небольшие осадки. В понедельник местами возможны порывы ветра до 13–18 м/c. Во вторник ожидается околонулевая температура с небольшими осадками, затем у нас небольшое понижение температуры, осадки будут в виде снега», — рассказала Макарова.

Синоптик отметила, что в ближайшую ночь температура в Москве понизится до минус 12–14 градусов, по области до минус 12–17 градусов. «Ветер у нас сегодня 15–20 м/c, продолжает действовать предупреждение, и в ночь на субботу местами возможны порывы до 15 м/c», — добавила она.