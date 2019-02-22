Для уборки снега в Москве направили почти 11 тыс. единиц техники

Для уборки снега в Москве направили почти 11 тыс. единиц техники

Последствия снегопада в Москве ликвидируют почти 10,8 тыс. единиц специализированной техники, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что до начала активного движения машин, коммунальные службы провели механизированное прометание проезжей части, после чего сделали противогололедную обработку.

По словам главы комплекса Петра Бирюкова, под особым контролем находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным платформам, больницам, поликлиникам и школам. Также продолжается очистка кровель от снега.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что снегопад, который начался в Москве накануне, 21 февраля, продлится сутки. Снег будет идти до второй половины дня 22 февраля.