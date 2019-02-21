В Гидрометцентре предупредили о затяжном снегопаде в Москве

В Гидрометцентре предупредили о затяжном снегопаде в Москве

Снегопад, начавшийся в Москве днем 21 февраля, продлится ближайшие сутки, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ближайшую ночь ожидается понижение температуры, усиление ветра до 18 м/с. Снегопад будет идти до второй половины дня 22 февраля», — отметил он.

По словам Вильфанда, «нельзя сказать, что это сильнейший снегопад», но за сутки выпадет до 6–7 мм осадков. Он рассказал, что за февраль выпадает в среднем 36 мм осадков.

К утру 13 февраля в Москве выпало 11 мм осадков, что побило рекорд 2007 года (10,1 мм). При этом специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что предыдущий рекорд зафиксировали 140 лет назад.