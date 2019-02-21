В аэропортах Москвы прокомментировали информацию об отмене рейсов

В аэропортах Москвы прокомментировали информацию об отмене рейсов

В аэропортах Москвы прокомментировали РБК данные о задержании и отмене рейсов из-за снегопада.

В пресс-службе аэропорта Домодедово РБК заявили, что в связи с погодными условиями задержек рейсов нет. «В связи с погодными условиями отмен и задержек нет», — сообщили в аэропорту.

В пресс-службе Шереметьево РБК также заявили, что работают штатно, рейсы выполняются по расписанию.

Во Внуково сообщили, что, несмотря на снегопад, аэропорт работает в штатном режиме. «По состоянию на 12:00 мск видимость составляет 1000 м, нижний край облачности — 400 м, идет слабый снег, ветер — 6 м/с. Возможны незначительные задержки в связи с антиобледенительной обработкой воздушных судов перед вылетом. Отмен по метеоусловиям аэропорта Внуково нет», — сказали в пресс-службе Внуково.

При этом, по данным сервиса «Яндекс. Расписания», в московских аэропортах задержаны и отменены почти 30 рейсов.