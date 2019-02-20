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СК возбудил дело о международном терроризме после взрывов в Донецке

Следственный комитет завел уголовное дело после трех взрывов в Донецке, сообщается на сайте СК России.

Дело возбуждено по ч.м1 ст. 361 УК (акт международного терроризма). Статья предусматривает лишение свободы на срок от восьми лет до пожизненного.

По мнению следователей, лица, устроившие взрывы, хотели дестабилизировать обстановку в зоне конфликта в Донбассе для «нарушения мирного сосуществования народов», что противоречит минским соглашениям.

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В Сети появилось видео с места взрывов в Донецке

Речь идет о трех взрывах, которые произошли в центре Донецка 18 февраля. В результате никто не пострадал. Взрывы произошли рядом с гостиницей, где проживают представители ОБСЕ, а также с администрацией самопровозглашенной ДНР. По мнению замглавы милиции ДНР Эдуарда Басурина, целью взрывов было напугать миссию ОБСЕ.

«Похоже, Киев сознательно продолжает «размораживать» ситуацию в регионе, пытаясь запугать его жителей», — говорилось в заявлении МИД России.

Теги: Терроризм, Уголовное дело, Следственный Комитет РФ
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