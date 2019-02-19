МИД увидел связь между новыми взрывами в Донецке и убийством Захарченко

МИД увидел связь между новыми взрывами в Донецке и убийством Захарченко

Российский МИД прокомментировал взрывы в центре Донецка, прогремевшие в минувший понедельник. Два из них произошли рядом с гостиницей, в которой проживают представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

Автомобиль МЧС ДНР недалеко от места взрыва (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

Три взрыва, произошедшие в минувший понедельник в Донецке, схожи со взрывом, в результате которого был убит бывший глава ДНР Александр Захарченко. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Исходя из сообщений очевидцев, размещенных в СМИ и соцсетях, можно сделать вывод о схожести случившегося с терактом в августе прошлого года, когда был убит Захарченко. Похоже, Киев сознательно продолжает «размораживать» ситуацию в регионе, пытаясь запугать его жителей», — сказано в заявлении.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, прослеживается связь и с предстоящими выборами президента Украины. «Все это укладывается в логику набирающей обороты предвыборной кампании Порошенко, главная цель которого — переключить внимание избирателя с проблем экономики, социальной сферы, массового обнищания, фактического бегства трудоспособного населения из страны, гонений на духовенство и верующих Украинской православной церкви на военные действия в Донбассе, возложить на Россию ответственность за провалы в собственной политике», — полагает МИД России.

По мнению МИДа, Киев идет на «гнусные провокации», пытается втянуть в них наблюдателей ОБСЕ, «подставляя их под удар».