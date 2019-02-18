В центре Донецка прогремело несколько взрывов

Взрывы произошли в центре города, где располагается гостиница, в которой проживают представители миссии ОБСЕ. Cиловики ДНР объясняют случившееся атакой украинских беспилотников

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В центральной части Донецка произошло два взрыва. Об этом РБК рассказал заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, не сообщив других подробностей произошедшего.

По предварительным данным, никто в результате взрывов не пострадал. «РИА Новости» со ссылкой на МЧС и МВД ДНР указывает, что в Донецке прогремело три взрыва: два — неподалеку от гостиницы, в которой проживают представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а третий — на пустыре около гостиницы.

Донецкое агентство новостей уточняет, что речь идет о гостинице Park Inn. Рядом с ней располагаются администрация главы ДНР, а также другие государственные учреждения. ТАСС со ссылкой на источник в структурах ДНР в свою очередь указывает, что взрыв произошел вблизи дома 7 на бульваре Пушкина, где располагаются офисы госструктур республики. Территория дома, указал собеседник агентства, оцеплена.

Представитель силовых структур ДНР в разговоре с журналистами добавил, что причиной взрывов была атака беспилотников украинских силовиков, добавляет «РИА Новости». «Украинские беспилотники сбросили на центр Донецка три маломощных безоболочных снаряда», — заявил он.

Однако позже замглавы милиции ДНР Эдуард Басурин опроверг версию про атаки с беспилотниками. Он сказал, что взрывные устройства были заложены заранее. «Цели две — напугать миссию ОБСЕ и реализовать тот план по вводу вооруженной миссии ОБСЕ сюда при помощи США», — передало слова Басурина «РИА Новости».