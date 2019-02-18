В ДНР отвергли версию сброса бомб на Донецк с беспилотников

В ДНР отвергли версию сброса бомб на Донецк с беспилотников

В центре Донецка сработали самодельные взрывные устройства, атаки беспилотных летательных аппаратов не было. Об этом журналистам рассказал замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает «РИА Новости».

«Никаких сбросов с беспилотных летательных аппаратов не было, это была закладка. Есть два разрушения — крыша газораспределительной станции и подъезд по улице Кобозева, 70», — заявил Басурин.

По его словам, целями тех, кто заложил взрывные устройства, было «напугать миссию ОБСЕ и реализовать тот план по вводу вооруженной миссии ОБСЕ сюда при помощи США».

Взрывы в центре Донецка прогремели утром 18 февраля. Сообщалось, что два из них произошли неподалеку от гостиницы Park Inn, где проживают представители мониторинговой миссии ОБСЕ. Неподалеку также расположены администрация главы ДНР и другие госучреждения. «РИА Новости» со ссылкой на представителя силовых структур ДНР также сообщало, что причиной взрывов была атака беспилотников украинских силовиков.

Всего, согласно данным Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК), сработали три устройства.