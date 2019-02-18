В Сети появилось видео с места взрывов в Донецке

Появилось видео с места взрывов в Донецке. Ролик опубликован на YouTube-канале Министерства информации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Видео: Министерство информации ДНР / Youtube

На записи видны оставшиеся после взрывов воронки и прилегающие к ним территории. Также в ролике замдиректора находящейся рядом школы Николай Приходько рассказывает, что во время занятий «прозвучал сильный взрыв», от которого «задрожали стекла». Примерно через 20–30 минут, по его словам, были слышны еще два менее мощных взрыва.

Ранее стало известно, что в центре Донецка произошли три взрыва. Два из них были рядом с гостиницей, в которой проживают представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Пострадавших нет.