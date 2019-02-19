В Петербурге эвакуировали здание университета ИТМО

Здание Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) эвакуировали, сообщил РБК ректор вуза Владимир Васильев.

«Всех вывели, подробностей пока нет», — сказал он.

Заместитель руководителя пресс-службы университета Елена Софронова сообщила РБК, что на почту ИТМО было отправлено письмо, подписанное именем президента России. «По электронной почте нам пришло письмо, подписанное именем Владимира Владимировича Путина. Точно такое же приходит в другие учреждения города», — сказала Софронова. «Фонтанка» уточняет, что было эвакуировано здание вуза на Кронверкском проспекте.

16 февраля в корпусе ИТМО на улице Ломоносова обрушились перекрытия с пятого по второй этаж. Из здания университета эвакуировали более 80 человек, пострадавших и погибших нет. По факту произошедшего возбудили дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ). Позднее вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов говорил, что причиной обрушения могли стать неверное складирование стройматериалов и перегруз конструкций.