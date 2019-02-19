Юдашкин и Васильев прокомментировали смерть Лагерфельда

Модельер Валентин Юдашкин назвал умершего 19 февраля управляющего домом Chanel Карла Лагерфельда «сильной личностью», которая оставила «огромный след в энциклопедии моды».

«Это человек, который создал в люксовой индустрии спортивные элементы. Его одежда была современной — до последних коллекций, где чувствовался французский шик», — заявил Юдашкин ТАСС и добавил, что Лагерфельд — «сильная личность», которая оставила «огромный след в энциклопедии моды».

Историк моды Александр Васильев заявил, что Лагерфельд был «легендой индустрии». «Вместе с ним в мир моды пришла немецкая аккуратность, которая была очень необходима взбалмошному французскому характеру», — сказал Васильев. «Мир моды сегодня скорбит», — подчеркнул Васильев (цитата по ТАСС).