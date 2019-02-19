Умер модельер Карл Лагерфельд

Знаменитый кутюрье скончался в возрасте 85 лет

Карл Лагерфельд (Фото: Stephane Mahe / Reuters)

Модельер Карл Лагерфельд, управлявший домом Chanel с 1983 года, умер в возрасте 85 лет, сообщает журнал Paris Match. По данным издания, Лагерфельд был госпитализирован накануне ночью и умер утром во вторник, 19 февраля.

О смерти легендарного модельера сообщила и газета Le Figaro.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в 1933 году, хотя сам он позднее утверждал, что появился на свет только в 1935 году. В начале 1950-х годов Лагерфельд переехал в Париж, где вскоре стал ассистентом модельера Пьера Бальмена, а позднее арт-директором в доме моды Жана Пату.

В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию Karl Lagerfeld Impression, а в 1983 году занял пост художественного директора дома Chanel, для которого создавал линии одежды прет-а-порте и haute couture. В течение нескольких лет занимал также должность главного модельера дома Chloé, с 1965 года сотрудничал с итальянским домом моды Fendi.